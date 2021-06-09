TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz" - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz."Erdoğan: "Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç - dört örgütün bulunduğunu görürüz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz"
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