TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suç örgütleri mensuplarını kullanarak devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere fırsat vermeyeceğiz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç örgütleri mensuplarını kullanarak devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere fırsat vermeyeceğiz" - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)
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