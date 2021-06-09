TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım