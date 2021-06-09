TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek Marmara'yı temizleyeceğiz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek Marmara'yı temizleyeceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)Erdoğan: "Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz"Erdoğan: "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz."
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