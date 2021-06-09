TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel düzeyde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için yatırımcılarımıza her türlü desteği verdik, veriyoruz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel düzeyde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için yatırımcılarımıza her türlü desteği verdik, veriyoruz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım