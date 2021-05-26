TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz."
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