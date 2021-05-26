TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP genel merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında" - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (12)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında."Erdoğan: "Milletimiz, yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir."
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