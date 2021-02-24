TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir" - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısı'na gelişi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (1) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir"
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