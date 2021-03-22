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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM - CHP Milletvekili Çetin Arık'ın basın toplantısında yıldırım düşme anında yaşanan panik

TBMM - CHP Milletvekili Çetin Arık'ın basın toplantısında yıldırım düşme anında yaşanan panik

- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın düzenlediği basın toplantısı - Yıldırım düşmesi ve kısa süreli panik yaşanması - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın konuşmasıGÜNCELLEME - TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti TBMM BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ TBMM (AA) - Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı. TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmek üzere olan bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, basın kapısı önünde toplantı düzenlediği sırada yıldırımın ağaca isabet etmesi nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Basın Toplantısı Güvenlik Önlemi Toplantı Çınar Ağacı Yazılı Açıklama 

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