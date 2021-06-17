TBMM Başkanı Şentop: ' Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan bir kişi değil”

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( ANKARA ) TBMM Başkanı Şentop: "(Siyasetçinin rüşvet aldığı iddiası) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan bir kişi değil” ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bir siyasetçinin on bin dolar rüşvet aldığı iddialarına ilişkin, “Kastettiği isim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan bir kişi değil. Tüm hususlar, iddialarla ilgili gerekli makamlara başvurulmuştur. Konunun bundan sonraki aşaması adli soruşturmalar kapsamında olacaktır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, HDP İzmir İl binasında yapılan saldırıda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Şentop, “Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. Bunun üzerine 27 Mayıs’ta İçişleri bakanımıza mektup yazmıştım. Burada milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini, bu konuyla ilgili belge, bilgilerin, hukuki sürecin yürütülebilmesi için adli mercilere veya başkanlığımıza iletilmesini istedim. Bu mektubumuza cevaben mektubunu getirdi. Kastettiği isim Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olan bir kişi değil. Tüm hususlar, iddialarla ilgili gerekli makamlara başvurulmuştur. Konunun bundan sonraki aşaması adli soruşturmalar kapsamında olacaktır” dedi.

İsim verilip verilmediğine ilişkin soru üzerine Şentop, “İsim verilmedi. Mektupta isim yok” şeklinde konuştu.

Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi kurum olarak, bütün milletvekili arkadaşlarımızın hukukunu korumayı vazife addediyorum. Herkesle ilgili olarak, Türkiye’de siyaset yapanlarla ilgili bir şey yapabilmem mümkün değil. Bu konu adli makamlara intikal ettirildiğine göre, bu konuda yapılacak işlemleri bekleyip göreceğiz” diye konuştu.



