TBMM Başkanı Mustafa Şentop GDAÜPA’da konuştu

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Derin tarihî ve kültürel bağlara sahip Güneydoğu Avrupa’nın ortak değerlerinden biri de yakın komşuluk geleneğidir. Bu geleneğin güzel bir örneği olan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet etmektedir. Sürecin parlamenter boyutunun, 2014’te kurumsallaştırılması ve GDAÜ Parlamenter Asamblesinin hayata geçirilmesiyle ülkelerimiz arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için güçlü bir adım atılmıştır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, zoom üzerinden gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Daimi Komite Toplantısı’na katıldı.

Başkan Şentop, yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı derinden etkileyen küresel bir salgınla hep beraber mücadele ettiklerini söyleyerek, “Salgın, her kıtadan, her ırktan, her dilden, her dinden ve her renkten insanı etkilemeye devam ediyor. Bu vesileyle sizlerin nezdinde halklarınıza başsağlığı ve hastalara acil şifalar diliyorum. Aşı çalışmaları ile ilgili müjdeli haberler gelmeye başlamasını memnuniyetle takip ediyorum. Bu musibetten inşallah en kısa zamanda hep birlikte ve dayanışma içerisinde kurtulmayı başaracağız” ifadelerini kullandı. Şentop şöyle devam etti: “Derin tarihî ve kültürel bağlara sahip Güneydoğu Avrupa’nın ortak değerlerinden biri de yakın komşuluk geleneğidir. Bu geleneğin güzel bir örneği olan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet etmektedir. Sürecin parlamenter boyutunun, 2014’te kurumsallaştırılması ve GDAÜ Parlamenter Asamblesinin hayata geçirilmesiyle ülkelerimiz arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için güçlü bir adım atılmıştır. Dönem Başkanlığı önceliklerimizi belirlerken, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi’nin temel prensipleri olan ‘kapsayıcılık’ ve ‘bölgesel sahiplenme’ anlayışını esas aldık. ‘Bölgesel sahiplenme’ ve ‘kapsayıcılık’ ilkelerini gözeterek, bölgede özgün iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde de hassasiyetle durmaktayız.” Türkiye olarak Güneydoğu Avrupa’da iyi komşuluk ilişkileri perspektifinde; insani değerler temelinde tesis edilmiş ortak duruşun temin ve tesis edilmesi vizyonunu paylaşıyoruz paylaştıklarını belirten Şentop, “Bölgemizde istikrar, güven ve iş birliğini geliştirerek Güneydoğu Avrupa’yı geleceğe bağlamak istiyoruz. Ülkemizin yürütmekte olduğu dönem başkanlığı kapsamında gerek yürütme gerekse yasama organları olarak Parlamentolarımız arasında üretken bir faaliyet takvimi icra ediyoruz. Daimî Sekretaryanın uzlaşı içerisinde, daha fazla gecikmeksizin kurulması, parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalara etkinlik, görünürlük ve katma değer sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

(AUÖ-BC -



loading...