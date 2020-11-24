TBMM - Bahçeli: 'Ne vatandan vazgeçeceğiz ne de ihanete göz yumacağız'
TBMM - Bahçeli: "Ne vatandan vazgeçeceğiz ne de ihanete göz yumacağız" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına gelişi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)Bahçeli: "Şehitlerimiz haklarını helal etsinler. Geride bıraktıkları anneleri, babaları, eşleri, yavruları müsterih olsunlar. Ne vatandan vazgeçeceğiz ne de ihanete göz yumacağız"Bahçeli: "Yıllar içinde pek çok öğretmenimizi teröre kurban verdik. Hiçbir suçları hiçbir günahları yoktu. Hepsinin de tertemiz hayalleri, tertemiz hedefleri, tertemiz vicdanları vardı. Tek gayeleri sınıfları dolduran masum yavrularımıza tecrübelerini aktarmak onların kafalarını bilgiyle aydınlatmaktı"
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