TBMM - Bahçeli: 'Milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır'
TBMM - Bahçeli: "Milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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