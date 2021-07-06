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TBMM - Bahçeli: 'Milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır'
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM - Bahçeli: 'Milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır'

TBMM - Bahçeli: 'Milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır'

TBMM - Bahçeli: "Milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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