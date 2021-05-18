TBMM - Bahçeli: 'Milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır'
TBMM - Bahçeli: "Milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır"
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