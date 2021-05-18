TBMM - Bahçeli: 'Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti, yeni bir nöbet için devreye girmelidir'
TBMM - Bahçeli: "Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti, yeni bir nöbet için devreye girmelidir" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
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