TBMM - Bahçeli: 'Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete kurban gitmeleri felakettir, rezalettir, cinayettir'
TBMM - Bahçeli: "Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete kurban gitmeleri felakettir, rezalettir, cinayettir" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
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