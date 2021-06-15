TBMM - Bahçeli: 'İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur '
TBMM - Bahçeli: "İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur " - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi - MHP TBMM Grup Toplantısı'ndan detay görüntüler - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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