TBMM - Bahçeli: 'Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir'
TBMM - Bahçeli: "Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir" - MHP Grup toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı. (4)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al - ver süreciyle kurulmamıştır."Bahçeli: "Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki; o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır."
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