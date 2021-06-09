TBMM - Akşener: 'İYİ Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok'
TBMM - Akşener: "İYİ Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması - İkizdere ilçesinden Ayşe Albayrak'ın konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
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