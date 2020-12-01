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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM - Akşener: 'Bizim için siyaset bir hizmet yarışıdır'

TBMM - Akşener: 'Bizim için siyaset bir hizmet yarışıdır'

TBMM - Akşener: "Bizim için siyaset bir hizmet yarışıdır" - Akşener'in grup toplantısındaki hitabı - Akşener'in hitabının ardından kürsüden inişi - Akşener: - "Her şey var, eksik olan milletini her şeyin önüne koyan bir yönetim anlayışıdır"TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısına katıldı.
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Yarış Toplantı Grup Toplantısı 

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