TBMM - Akşener: '2021 yılı bütçesinde çiftçi destek ödemesi 2020 yılı rakamlarının altında'
TBMM - Akşener: "2021 yılı bütçesinde çiftçi destek ödemesi 2020 yılı rakamlarının altında" - Akşener'in grup toplantısındaki hitabı - Akşener: - "2021 yılı bütçesinde çiftçi destek ödemesi 2020 yılı rakamlarının altında"TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısına katıldı. (3)
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