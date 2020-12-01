TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifini bu hafta görüşeceğiz'
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifini bu hafta görüşeceğiz" - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.(3)
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