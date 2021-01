Şentop gazetecilerle bir araya geldi

-Soru cevap



( ANKARA )- Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Önümüzdeki dönem darbeler dijital darbeler olacak. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor”- "(Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri) Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Eleştiriler fikirler ve uygulamalar üzerinden olmalıdır. Bunun zararı bütün milletimize yapmış oluruz" ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Önümüzdeki dönem darbeler dijital darbeler olacak. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği üyeleri ile Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir araya geldi. Şentop, iç tüzük değişikliğine ilişkin olarak, “Sürpriz yok. Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle oldu. İç tüzük eski. İyi işleyen yerleşmiş kurallar var. Yerni sisteme göre Meclisi yasama alanında biraz daha etkin hale getirecek enstrümanları iç tüzükte olması lazım. Yeni sistemke göre iç tüzük yapılması gerekir. Partilerin iradesi olması halinde adım atılabilir” ifadelerini kullandı. İstiklal Marşı’nın kabulünün İstiklal Savaşı’nın kazanıldığını gösterdiğini söyleyerek, İstiklal Marşı’na yönelik sergilerin olacağını ve 21-22 Ocak tarihlerinde 1921 Anayasası’na yönelik sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ifadelerine yönelik Şentop, “Tartışma her şeyin hiçbir ölçü kriter olmaksızın tartışılabileceği noktasına götürür. ‘Sözde’ tabiri gerçekte olmadığı halde öyle görünen şeyler için kullanılır. Sayın Cumhurbaşkanı için Anayasa’da bir çerçeve var. Seçim yapılmış. Hepimizin seçildiği bir seçim. Böyle bir seçim sonucunda milletvekili Cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Bu bir realite. ‘Devlet’ dediğimiz kurum elle tutulur değil. Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Eleştiriler fikirler ve uygulamalar üzerinden olmalıdır. Bunun zararı bütün milletimize yapmış oluruz. Mahkemede hesaplaşmaya gider. Siyaseti zayıflatır. Eleştiri olabilir” şeklinde konuştu.

Parti kapatmaya ilişkin olarak Şentop, “Anayasa’da kapatılma hükümleri var. Yakın süreçte açılmadı. 2008’de AK parti, daha sonra BDP ile ilgili kapatma davaları açıldı. Nasıl olacağı belli. Resen veya siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu üzerine. Bir açıklama yapmam doğru olmaz” diye konuştu.

ABD’de yaşanan olaylar ile ilgili olarak Şentop, “Sayın Trump’ın başkan olmasından sonra ABD’de uzun zamandır alışılmadık beklenmedik siyasi ve hukuki gelişmeler oluyor. Siyasi aktörler konjonktürdeki değişiklik bir takım olumsuz durumlar ortaya çıkartabiliyor. Çarşamba akşamı yaşanan olay Amerikan Kongresi’nin basılması orda yapılan tahribat üzücüdür. Demokrasi içerisinde, hukuk sisteminin işleyişi çerçevesinde yapılan seçimden itibaren Başkanın seçilmesinden beri süreçler var. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir. ABD deki siyasetçiler, yorumcular hep kendileri dışında yoruma alıştıkları için kendi ülkelerindeki gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman biz veya başka ülkeler değerlendirdiği zaman rahatsızlık duyuyorlar. Girmişler, birisi Meclis Başkanın koltuğuna oturmuş, maillerine bakmış, bazı belgeler alınmış, vahim olay bu. Gözüne gireni görmeden, bazı ülkeler laf sokuşturmaya çalışıyorlar. Bu psikolojik arızadır. Dünya yeni bir döneme giriyor. Paradigma değişiklikleri olacak. Burnundan kıl aldırmama tavrı çökmüştür” diye konuştu.

Whatsapp’ın açıkladığı veri paylaşımına ilişkin soruya Şentop, “Bu alanın düzenlenmesi gerekir. Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin düzenlememiz var. Bunlar kişinin rızasıyla elde edilebileceği, saklanabileceği dair düzenlemeler. Hem rekabet boyutu hem de kişisel verilerin kullanılması bakımından hukuka göre sıkıntılar olduğu ortada. Ticaret, deniz ticareti alanında uluslararası sözleşmeler var. Bu alanda uluslar arası sözleşmelerle bilgilerin kullanımının, uluslar arası şirketlerin faaliyetlerinin hukuk altında kayıt altına alınması gerekir. Aksi halde başka ülkelerde ticari, hukuk, siyasi alanda manipülasyonlara yol açar. Herhalde önümüzdeki dönem darbeler dijital darbeler olacak. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor” dedi.





