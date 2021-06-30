SAKARYA - Ali Babacan: ''Başka partilerle ara ara konuşuyoruz ama hiçbir birlikteliğimiz yok''
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ziyaretleri - Balballı köyü ziyareti - Sakarya Abhaz Derneği Kültür Evi'nde vatandaşlarla sohbet - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın küçük bir çocukla ilgilenmesi - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın Sapanca ilçesinde esnaf ziyareti - Bir vatandaşın Babacan'a ittifak yapacak mısınız? diye sorması - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın konuşmasıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya 'da ziyaretlerde bulundu - "Bizim için şu anda önemli olan, vatandaşlarımızın partimizi münferiden DEVA Partisi olarak tanıması anlaması. Çalışmalarımız hep o yönde. Başka partilerle ara ara konuşuyoruz ama hiçbir birlikteliğimiz yok"SAKARYA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya 'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Akyazı ilçesindeki temaslarının ardından Akyazı Ticaret Borsası'na geçen Babacan, Başkan Ali Şener Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Balballı köyünü ziyaret eden Babacan, Sakarya Abhaz Derneği Kültür Evi'nde vatandaşlarla sohbet etti.Sapanca ilçesine geçerek esnaf ziyaretini sürdüren Babacan'a, bir kişi sağ partilerle ittifak yapıp yapmayacaklarını sorması üzerine Babacan şu cevabı verdi:"Biz yeni bir siyasi partiyiz, kurulalı 15 ay oldu. Biz şu anda kendi işimizle meşgulüz, kendimizi anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Başka hiçbir partiyle birlikteliğimiz yok. Bizim için şu anda önemli olan, vatandaşlarımızın partimizi münferiden DEVA Partisi olarak tanıması anlaması. Çalışmalarımız hep o yönde. Başka partilerle ara ara konuşuyoruz ama hiçbir birlikteliğimiz yok. Biz kendi yolumuza yürüyoruz şu anda."Babacan daha sonra bazı sivil toplum kuruluşu üyeleriyle de görüştü.
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