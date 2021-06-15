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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
RİZE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları değerlendirdi

RİZE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları değerlendirdi

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları yerinde incelemesi ve yetkililerden bilgi alması - Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalar - Ömer İleri'nin açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları değerlendirdi: - "TOKİ liderliğinde beş bakanlığımızın koordinesinde burada bir dönüşüm hayata geçiriliyor. Gerçekten ince planlanan bir dönüşüm projesi"RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda TOKİ tarafından yapımı devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili, "TOKİ liderliğinde beş bakanlığımızın koordinesinde burada bir dönüşüm hayata geçiriliyor. Gerçekten ince planlanan bir dönüşüm projesi." dedi.
İleri, çeşitli programlar için geldiği Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde Belediyespor tesislerinde, Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Yapımı devam eden çalışmalar hakkında Haşimoğlu'ndan bilgi alan İleri, daha sonra AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile birlikte Ayder Yaylası'na çıkarak çalışmaları yerinde inceledi. İleri, vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.İleri, yaptığı açıklamada, Ayder'in sadece Rize 'nin değil Türkiye'nin bir değeri olduğunu söyledi.

Tabiat ve coğrafi güzelliği açısından Ayder'in çok farklı bir yeri olduğuna işaret eden İleri, "Ayder'e sahip çıkmak durumundayız. Bilindiği gibi önceki süreçte hafif yoğunlukta bir yapılaşma yaşanmıştı. Bozulma noktasına yaklaşıyordu ki devletimizin o noktada bir müdahalesi oldu. TOKİ liderliğinde beş bakanlığımızın koordinesinde burada bir dönüşüm hayata geçiriliyor. Gerçekten ince planlanan bir dönüşüm projesi. Düzgün şekilde yapılan otelinden tutun, araç trafiğini engelleyecek otoparkına, termal tesisine kadar, arıtma sistemlerine kadar oldukça kapsamlı bir dönüşüm projesi." diye konuştu.
Gözlemlerinin olumlu olduğunu vurgulayan İleri, "Buranın dokusuna uygun bir dönüşüm ilerliyor. Tabii bazı vatandaşlarımızın operasyonel süreçlerle ilgili hassasiyetleri var, bunları da gözlemliyoruz. Belediye başkanımız ve il teşkilat başkanımız hassasiyetleri yakinen takip ediyorlar. İnşallah bunlar sonuçlandıracak, bir düzlüğe çıkılacak ve güzel bir sonuç karşımıza çıkacak." ifadelerini kullandı.İleri, daha sonra Çamlıhemşin ilçesinde esnafı ziyaret etti. Ardından Pazar ilçesine geçen İleri, burada da çeşitli temaslarda bulunarak vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

Allah Termal Tesis Hassasiyet 

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