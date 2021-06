Pendik’te, Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı gerçekleştirildi

-belediye başkanları ve meclis üyelerinden detay

-kürsü konuşması

-Oylamalar

-Tarihi kentler birliği başkanıyla röportaj

-Detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Meclis çalışmaları sonrası 'Müze Özendirme Yarışması Ödülleri' sahipleriyle buluştu. İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreninin ardından başlayan toplantıda meclis üyeleri tarafından meclis gündem maddelerine yönelik oylama yapıldı. Oylamanın ardından ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren "Küresel Salgın Döneminde Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar ve ÇEKÜL Akademi Müze Eğitimleri" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Kibele Eren tarafından gerçekleştirilen sunumdan sonra ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları Koordinatörü Ahmet Onur Altun “Pandemi Koşullarında TKB Müze Özendirme Yarışmasına Bakış” adlı çalışmasını sundu. Sunumlar sonrası kürsüye çıkan TKB Genel Sekreteri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan genel değerlendirme konuşmasını gerçekleştirdi. Tarihi kentlerin ve müzelerin önemine de değinen Sezer Cihan’ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Hayrettin Güngör tarafından kapanış konuşması gerçekleştirildi.

Müze Özendirme Yarışması jüri başkanı Ahmet Erdönmez'in sunuşuyla gerçekleşen ödül töreninin ardından Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı sona erdi. “Şehir müzesi temasını çok önemsiyorum” Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör toplantının ardından, “Tarihi Kentler Birliği Mayıs Olağan Genel Kurulu’nu yaptık. Bu görevi yeniden 3 yıllığına üstlendik. Tarihi Kentler Birliği önemli bir aile. Çünkü her şehrimizin kendine özgü tarihi ve kültürel mirası var. Bunları korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için hepimiz gayret ediyoruz. Bizim şehirleri korumak, yaşatmak gibi çok önemli bir misyonumuz var. Bugün de şehirlerimize şehir müzeleriyle ilgili ödüller verdik. Ben şehir müzesi temasını çok önemsiyorum. Her bir şehrimizin kronolojik sıraya göre bir şehir müzesi olması lazım. Bunları oluşturarak şehirlerimizin hafızalarını yaşatmamız lazım. Diyoruz ki insan şehir, şehir insanı oluşturur. Biz bunu gerçekleştirmek üzere gayret ediyoruz. Umarım bu bilinç içerisinde belediyelerimiz şehirleri daha ileriye götürecek. Başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve ödül alan şehirlerimize başarılar diliyor ve tebrik ediyorum.” diye konuştu.

