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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - Silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı

OSMANİYE - Silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı

- Olay yeri - Zarar gören araçların görüntüleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir kamyoneti gasbeden şüpheli, polisten kaçarken bir polis otosuyla 3 araca çarptı, kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7039 sokakta çıkan silahlı kavgada E.K'yi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli M.S.T, yaya olarak kaçarken Sami K. idaresindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla gasbetti.Polisin durumu öğrenmesi üzerine şüpheli M.S.T. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında M.S.T nin kullandığı kamyonet Kurtuluş Mahallesi 7001 sokakta önce yolu kapatmak isteyen 80 A 4830 plakalı resmi polis aracına, ardından 2 otomobille bir özel halk otobüsüne çarptı.Kazada polis otosunda bulunan bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru ile şüpheli M.S.T. ve diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı.

Polis Aracı Hastane Polis Memuru Silahlı Kavga Halk Otobüsü 

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