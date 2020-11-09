Ömer Çelik: “ Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok.”
AÇIKLAMA
( ANKARA - 2) Ömer Çelik: “(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok.”- “Sayın Cumhurbaşkanımız kendi taktirini uygun gördüğü şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır. Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bur durum yok”- “Türkiye, seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği kazananı tebrik edecektir. Biz seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz”
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