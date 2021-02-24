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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NEVŞEHİR - CHP Ekonomi Masası Heyeti, esnafı ziyaret etti

NEVŞEHİR - CHP Ekonomi Masası Heyeti, esnafı ziyaret etti

- CHP heyetinin esnaf gezisi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile iş yeri sahibinin diyaloğuCHP Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir 'de esnafı ziyaret ettiNEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir 'de esnafın sorunlarını dinledi.Öztrak ve heyet üyeleri, ziyaret ettikleri esnaftan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.Atatürk Bulvarı'nda kırtasiye dükkanı işleten Yavuz Dayı, Öztrak'a "Biz babadan CHP’liyiz ama şu andaki CHP’yi sıkıntılı olarak görüyoruz. Yüzünüze karşı söylüyoruz, hatanızı görmeniz lazım. Ben AK Parti’ye çıktığından beri oy atan birisiyim. Artık değiştirelim diyoruz ama milli birlik ve beraberlikte sıkıntı var. 'Benim ordum da güzel vurmuş ama kahpe, kalleş PKK şunu yapmış.' demezseniz bizden oy alamazsınız. Atatürk çizgisinden uzaklaşıyorsunuz." dedi.
Türkiye'de muhalefetin kitleleri peşinde sürükleyecek bir aksiyonu ortaya koyamadığını öne süren Dayı, "CHP'yi CHP olarak göremiyorum. Alternatifimiz yok, benim gibi çok insan var. Bunun yollarını bulmaya çalışın, yanlış anlaşılıyorsunuz." diye konuştu.
Öztrak da "Bu ülkede hain terör örgütü PKK, hangi partinin genel başkanına suikast düzenledi? Terör örgütü PKK'nın yaptığı bu katliamı ve örgütü lanetliyoruz diyorum. PKK'nın kökünün kurutulması lazım. Bu milletin sana emanet edilmiş canını koruyamıyorsan bunu da söyle diyoruz. Bu milletin şehidine sahip çık diyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs Beraberlik Terör Örgütü Genel Başkan Muhalefet 

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