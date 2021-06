Mustafa Destici’den müsilaj yorumu: “Fabrikalar elektrik parasını ödememek için arıtma tesislerini çalıştırmıyorlar”

-Çay esnasında söyledikleri vatandaşın karşılığı ve sonrasında yaptığı müsilaj ve nükleer konulu açıklamalar

– Sinop’a gelen Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deniz salyası (müsilaj) değerlendirmesinde bulunarak, “Fabrikaların önemli bir kısmında aslında atık tesisi, arıtma tesisi var. Ama bunları çalıştırmak için enerji gerekiyor. O elektrik parasını ödememek için çoğu, yüksek maliyetli bunu çalıştırmıyorlar” dedi.

Partisinin Sinop İl Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı için Sinop’a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kongre öncesi Uğur Mumcu Meydanı’ndan Kurtuluş Caddesi istikametine vatandaşlarla buluşarak esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla kısa sohbetler yapan Destici, ardından çay içmek üzere oturarak onların sorularına yanıt verdi. Çaylı sohbet esnasında Destici’nin “Sinoplular buranın doğal yapısı bozulmasın diye buraya yatırım istemiyor dediler” demesi üzerine bir vatandaş, “Çevreyi bozacak yatırımları istemiyoruz. Bir de nükleer santral meselesi var, onu istemiyoruz” cevabını verdi.Bunun üzerine konu hakkında görüşlerini paylaşan Mustafa Destici, “Bu konuda ben de temkinliydim. Ama olayı bir incelediğinizde şunu görüyorsunuz: Ortalama 30 yıl sonra petrol kullanılmayacak. Yenilenebilir enerji ve nükleer, araçlarda elektrikliler dönüş olacak. Türkiye gibi ülkelerde nükleer verimli bir enerji ekonomik alanda her alanda. Petrolle mesela kıyasladığınızda aslında çevreye zararı da ondan az. Çünkü nükleerin bir tane riski var patlama olursa. Bazı insanlar derki ben uçağa binmem çünkü düştüğü aman kurtuluşu yok karayolunu tercih eder. Ama istatistiklere bakalım karayolundaki ölümlerin yüzde biridir uçak kazası. O anlamda nükleerle akaryakıtın petrolün kıyaslaması da böyle. Eğer bizim 4 ya da 5 tane nükleer santralimiz olsaydı -Mersin Akkuyu’daki gibi- biz enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacaktık. Bizim şu anda ekonomideki en büyük problemimiz ne? Dış ticaret açığı. Dış ticaretimize baktığımız zaman diyelim 150 milyar dolar diyelim satıyoruz. 200 milyar dolar alıyoruz. Şu an düştü biraz ithalat. Arada 50 milyar dolar açık var. Bu açık nereden kaynaklanıyor? Biz her yıl 60 – 65 milyar dolar enerjiye para veriyoruz. Yani petrol ve doğalgaza para veriyoruz. Eğer bunu bizi kendimi yapabilmiş olsaydık şu anda Türkiye’nin cari açığı da kalmazdı ve ekonomik anlamda da pek çok farklı alanda da yatırım yapılırdı devlet bu kadar borçlanmazdı ve vatandaşın milli geliri de yükselirdi. Ben hadiseye böyle bakıyorum” ifadelerini kullandı.Nükleere karşı olmadığını ancak daha insandan uzak alanlarda bu yatırımların yapılmasına taraftar olduğunu belirten Destici, Sinop için soruyu soran vatandaşla aynı görüşleri taşıdığını vurguladı.Müsilaj problemini de enerjideki dışa bağımlılık kaynaklı pahalılıkla ilişkilendiren ve bunun yanı sıra atık tesislerinin denetimi açısından yapılması gerenler olduğunu dile getiren Mustafa Destici, “Bakın müsilaj yaşandı değil mi? Müsilajın temel problemi ne? Bizim iş yerlerimizden denize dökülen fabrikalardan atıklar. Şimdi bu fabrikaların önemli bir kısmında aslında atık tesisi var. Arıtma tesisi var. Ama bunları çalıştırmak için enerji gerekiyor. O enerji yani elektrik parasını ödememek için çoğu, yüksek maliyetli bunu çalıştırmıyorlar. Enerjiyi kendimiz üretsek ucuz ulaşabilseler dolayısıyla bunu kullanacaklar. Bu bir mazeret değil. Bizim önerimiz şu: Biz diyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hatta yerel yönetimlere de bunu bırakmadan kendisi bu işi almalı. Bölgesel olarak izleme merkezleri kurmalı. Çalışıyor mu çalışmıyor mu otomatik olarak kontrol etmeli ve fabrika sahibine bir insiyatif alanı bırakmamalı. Bunu kendisi takip etmeli” şeklinde konuştu.

Sohbet sonrası Destici esnaf ziyaretlerine devam etti.