MUŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muş'ta çeşitli temaslarda bulundu
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun valilik ziyareti - Bakan Kasapoğlu Muş Belediye Başkanlığını ziyaret etmesi - AK Parti İl Başkanlığı önünde partililerin Bakan Kasapoğlu'nu karşılaması - Bakan Kasapoğlu'nun AK Parti İl Başkanlığı'nın ziyaret etmesi - Bakan Kasapoğlu'nun Muş Belediyespor takımıyla fotoğraf çekmesi - Bakan Kasapoğlu'nun Tarihi Murat Köprüsü'nde gençlerle fotoğraf çektirmesi - Bakan Kasapoğlu Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'nda gençler ile buluşması - Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Muş 'ta çeşitli temaslarda bulundu: - "Gençlerimizin bu alanlarda donanımlı olması noktasındaki çabalarına en büyük desteği vermeye devam edeceğiz. Hem sporu tabana yayma hem de sporda başarıyı arttırma yönünde desteklerimiz devam edecek"MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hem sporu tabana yayma hem de sporda başarıyı arttırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, Şırnak'taki temaslarının ardından geldiği Muş 'ta, Valiliği ziyaret etti.Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Muş Kale Parkı'nda çocuklara kitap ve oyuncak dağıtan Kasapoğlu, ardından Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'nda gençlerle buluştu.Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, kentte önemli projeleri hayata geçirmek için bir takım değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.Kentteki spor yatırımlarını ele aldıkları kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, " Muş tarih ve medeniyet demek. Dinamik, genç bir nüfusu var. Bu yüzden gençlik projeleri noktasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Muş merkez ve ilçelerde gerek gençlik merkezleri, gerekse de tüm Türkiye'den gençlerin bir araya gelebileceği gençlik kampları yapacağız. Malazgirt'teki gençlik kampı projelerimiz bunlardan biri. Gençlik çalışmalarımızda yeni bir döneme geçmiş oluyoruz. İlçelerde ve ilde yeni gençlik merkezlerini hayata geçireceğiz." dedi. - "Kentte spor lisesi inşa ediyoruz"Hem il merkezi hem de ilçelerde gençleri sporla buluşturmak için önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Gençlerimizin bu alanlarda donanımlı olması noktasındaki çabalarına en büyük desteği vermeye devam edeceğiz. Hem sporu tabana yayma hem de sporda başarıyı arttırma yönünde desteklerimiz devam edecek. Gerek yatırım, gerek tesis, gerekse de organizasyonlar yapmayı sürdüreceğiz. Murat Köprüsü bölgesinde, valiliğimizin su sporlarıyla ilgili bir planı var. İnşallah onu da en kısa zamanda başlatacağız. Bununla birlikte stadyumumuz bitiyor. Orası komple bir spor vadisi olacak. Şunun da müjdesini vereyim, o bölgenin hemen yanı başına dışarıdan gelen öğrencilerin de eğitimine devam edeceği bir spor lisesi inşa ediyoruz. Tüm tesisleriyle birlikte donanımlı bir spor lisesi Muş 'umuza hayırlı olsun. Kurtik Dağı'nda kar halen var. Orada yıllardan beridir konuşulan bir kayak merkezi konusu var. İlk etap projesi için 25 milyon liralık bir çalışmayla talimatlandırdım. Burada kayak turizmine yönelik ciddi bir potansiyelin olmasının yanında kayak sporunda çok yetenekli gençler var. Onları da hızlı bir şekilde bu sürece dahil edeceğiz."Gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, bunun için futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortlarının olduğu spor kompleksleri inşa edeceklerini ifade etti. İlçelerde yüzme havuzlarıyla birlikte sporu ve gençliği yukarılara taşıyacaklarını aktaran Kasapoğlu, " Muş Belediyemizle 14 kilometrelik bir bisiklet yolunu da en kısa zamanda ilimize yapacağız. Antrenman salonları, semt sahaları ve atletizm, jimnastik, yüzme basketbol, futbol ve her alanda erişebilirliğin, fırsat eşitliğinin üst düzey olduğu bir çalışma modelini inşallah yeni aşamaya getirmiş olacağız." diye konuştu. Kasapoğlu, tarihi Murat Köprüsü'nde gençler ve protokol üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
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