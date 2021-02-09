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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Muhammet Emin Akbaşoğlu; “Çankırı, AK Parti iktidarı döneminde ihracat dekorları kıran noktaya geldi'

Muhammet Emin Akbaşoğlu; “Çankırı, AK Parti iktidarı döneminde ihracat dekorları kıran noktaya geldi'

Akbaşoğlu açıklama

( ANKARA ) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu;- “Çankırı, AK Parti iktidarı döneminde ihracat dekorları kıran noktaya geldi. Türk- Japon ortaklığı 500 milyon dolarlık yatırımla lastik fabrikasını 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ile kurdelesini kesmek suretiyle hizmete sokmuştuk” ANKARA

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- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Çankırı, AK Parti iktidarı döneminde ihracat dekorları kıran noktaya geldi. Türk-Japon ortaklığı 500 milyon dolarlık yatırımla lastik fabrikasını 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ile kurdelesini kesmek suretiyle hizmete sokmuştuk” dedi.
AK Partili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi. Akbaşoğlu, Çankırı üzerinden Kılıçdaroğlu’na cevap vererek, Çankırı’ya fabrika mı açtınız’ diye sorduğunu hatırlattı. Akbaşoğlu, “Bildik bir faşizan propaganda yöntemi olan yalanın tekrarlanmak suretiyle kitleleri kandırma yönetimi Hitler kullandığı bir yöntemdir. Çankırı Kurşunlu’da açılan Avrupa’nın en büyük seramik ve granit fabrikası. 700 işçi kardeşimiz evine ekmek götürüyor. Geçen hafta fabrikada basın toplantısı yaparak cevap vermiştim. Çankırı AK Parti iktidarı döneminde ihracat dekorları kırkan noktaya geldi. Türk Japon ortaklığı 500 milyon dolarlık yatırımla lastik fabrikasını 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ile kurdelesini kesmek suretiyle hizmete sokmuştuk” diye konuştu.
(AUÖ-BC -
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