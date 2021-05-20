

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kandil’in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunu izlemeleri çok açık ve net bunu bir an önce anlaşılması ve adalete teslim aldığını bekliyoruz” dedi.

Bakan Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Pençe Şimşek operasyonuna ilişkin olarak, “Teröristle mücadele kapsamında son başlattığımız Pençe Yıldırım harekatı da planlandığı şekilde Mehmetçik tarafından olumsuz koşullara rağmen büyük başarıyla devam ediyor. Teröristlerin inlerini başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar yapılan mücadele sonunda 121 terörist etkisiz hale getirildi.

Bütün oradaki mağaralar, barınaklar, inler tek tek kontrol ediliyor, başlarına yıkılıyor. Burada yaptığımız çalışma sadece ve sadece münhasıran teröristle mücadeledir. Onun dışında hiçbir şekilde farklılık yok. PKK; YPG; DEAŞ teröristtir, bunlardın sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız yapmaya devam ediyor. Bunları yaparken de biz tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde insan haklarına saygılı çevreye zarar vermeden masumlara zarar vermeden yapıyoruz. İsrail askerlerinin siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuk hiçe sayarak, insan hakları şey söyle herhangi bir faaliyetin asla söz konusu değil çok açık ve net bir şekilde bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir. Tüm komşularımızın başta Irak olmak üzere Irak Suriye tüm ülkelerin sırada saygılıyız egemenlik haklarına saygılıyız,, onlarınla iyi komşuluk işlerimize çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı. "Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak" Yunanistan’ın sözde Pontus etkinliğine ilişkin olarak Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’a da yine muhataplarımız Yunanistan ile komşularımız diyalog içinde uygun şekilde iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde sorunlarımızı çözmek için kaliteli sürdürürken, bu arada istişare görüşmeler ayrıştırma görüşmeleri başlamış. Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak. Biz kendilerini dördüncü toplantı yapılması için Ankara beklediğimizi orada bir kez daha kendini ifade edeceğiz. Bu çalışmalar sürerken özellikle 19 Mayıs da Yunanlı bazı siyasilerin o bazı askerlerin mesnetsiz tarihi gerçeklerle atış örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar gerçekten tam anlamıyla provokasyondur. Bu çalışmaları bu iyi niyetli çalışmalarımızı tahrip etmek için adeta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

"Kandilin artık ışıkların da söndüğünü, karardığını özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını, hepimiz görüyoruz" Türk tarihinin açık olduğunu söyleyen Akar, “1919-1922 Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor, bütün herkes biliyor. Hani hal böyleyken kalkıp da Türkiye’yi pervasız bir şekilde sorunsuz bir şekilde suçlamak gerçekten görüşmelerden kaçmak demektir. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğimiz gibi bu bizim yaptığımız şey bu İsrail yöneticilerin de mutlaka bu insan haklarını gözünde bulmaları lazım uluslararası hukuka Filistinli kardeşlerimizin haklarına saygı göstermeleri lazım. Bütün bu olayları bugün bu zulme mezalimi izleyen ve her zaman dillerine düşürmedikleri insan haklarına ve uz hukuk unutan dünya kamuoyunun da o ülkelerin üzerinde boşuna bu şekilde yakından baktığını bekliyoruz” diye konuştu.

Kandil ile ilgili olarıak Akar, “Biz en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve takriben 40 yıldan beri asil milletimizin başına beladan kurtarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Neredeyse biz orada olacağız ve bu terörden ülkemizi kurtaracağız. Kandilin artık ışıkların da söndüğünü, karardığını özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını, hepimiz görüyoruz” dedi.

(AUÖ

