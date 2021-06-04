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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Bakan Ziya Selçuk'un temsili şehit kabirlerini ziyareti

Açılış Töreni Şehitlikler Okul Ziyareti Öğretmenler Öğrenciler 

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Meçhul Asker kabri önünde dua etmesi
-Plaket sunumu
-Eren köy okul ziyareti detayları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'ye temel atma, açılış töreni ve bir dizi programlar için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Temsili şehit mezarlıklarına karanfil bırakan Bakan Selçuk, daha sonra Meçhul Asker kabri önünde tüm şehitler için dua etti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açılış ve temel atma törenlerinden sonra İntepe’de bulunan Eren Köy İlkokulunu ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk burada öğrencileri ile sohbet ederek, projelerini inceledi. Daha sonra İÇDAŞ Kongre Salonunda 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' etkinliğinde öğretmenler ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlik ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve partililerle bir araya geldi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Ziyarette temsili şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı. Meçhul Asker Kabri önünde dualar okundu. Daha sonra Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’den şehitlikler hakkında bilgi aldı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra İstanbul’a gitmek için Çanakkale’den karayolu ile ayrıldı.
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