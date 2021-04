-detaylar



( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristler ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Baharın gelişi ile saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler Türk devletinin gücü ve kudretini bir kez daha görmüştür"-"Bir yanda süre gelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, ekonomik zorluklar, zulüm ve adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, bir yanda ise gözle görülemeyecek kadar küçük ama tahribatı büyük bir virüsün insanlığa meydan okuması var"-"Böylesi bir süreçte Covid-19 hastalığı insanlığa musallat olmuştur. Her şey elbette Allah'tandır. Allah mutlaka şifayı da verecektir. Önce tedbiri sonra ise tefekkürü yerine getirmeliyiz"-"Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize daha fazla yönelerek, akıp giden hayatın hızını biraz yavaşlatarak virüsün yayılımını biraz daha durdurabiliriz"-"Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Eren operasyonları büyük bir motivasyonla yürütülmektedir. BTÖ'nün üst kademesinde yer alan teröristlerden 16'sı etkisiz hale getirilmiştir"-"Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar saklanacak biz bulacağız. Şehitlerimizin hesabını soracağız. Bölücü Terör Örgütü'nün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır"-"Bu kanlı şebeke çocuklardan bile faydalanacak kadar alçaktır, şerefsizdir"-"Hamza Adıyaman'ın PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. Hamza Adıyaman Zap suyunda değil PKK'nın ihanet kampındadır"-"HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. HDP'ye merhamet analara hakaret babalara ihanettir"-"Diyarbakır'da başlayan haklı eylemlerle HDP İl binalarının önünde çocuklarını bekleyen anaları selamlıyorum" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.





