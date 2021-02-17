Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Merasim Sokak Şehitleri anıldı

- Merasim Sokak Şehitleri anıldı

-Dürgen’in açıklamaları

Terörle Mücadele Terör Saldırısı Güvenlik Güçleri Hain Saldırı Terör Örgütü 

--Karanfillerin bırakılışı
--Genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Terör saldırısının gerçekleştiği Merasim Sokak'ta toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, “Bugün 17 Şubat 2016 tarihinde işinden çıkıp evine gitmek isterken savunmasız bir halde servis bekleyen 29 mesai arkadaşımız hainler tarafından pusu kurularak şehit edilmişlerdir. Bizler bu hain saldırıda şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak için yüce Türk milleti önünde söz veriyoruz. Bizler şunu iyi bilmeliyiz ki bu hain saldırının amacı ülkemizde kaos ortamı oluşturarak toplumun huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zor duruma düşürmektir. Tüm dünyaya buradan sesleniyoruz. Türk milletinin birlik ve beraberliğine göz dikenler bilsinler ki bizler şanlı Türk ordusunun birer ferdi. Aziz Türk milletinin kahraman neferleri olarak istiklal ve istikbalimize canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Türk milleti tarih boyunca sürekli ateşle imtihan edilmiş bu zorluklar karşısında yılmamış, Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiştir” dedi.
“Yeri gelir bir şehit değil bin şehit verir ama asla al bayrağımız indirtmeyiz” Türkiye’nin terörle mücadelesinde her zaman arkasında olacaklarını vurgulayan Dürgen, “Merasim sokakta olduğu gibi Irak'ta 13 vatandaşımızı şehit eden alçak terör örgütünün niyeti hiç değişmemiştir. Bizler her nerede olursa olsun her türlü teröre karşı devletimizin, güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü terörle mücadelesinin her zaman sonuna kadar arkasındayız. Yeri gelir bir şehit değil bin şehit verir ama asla al bayrağımız indirtmeyiz. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere 17 Şubat 2016 tarihinde burada şehit düşen mesai arkadaşlarımızı ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden TSK ve emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Anma töreninde şehitlere dua okundu. Edilen duaların ardından şehitlerin anısına sokağa karanfiller bırakıldı. (ALİ-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı