- Merasim Sokak Şehitleri anıldı

--Karanfillerin bırakılışı

--Genel ve detay görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Terör saldırısının gerçekleştiği Merasim Sokak'ta toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, “Bugün 17 Şubat 2016 tarihinde işinden çıkıp evine gitmek isterken savunmasız bir halde servis bekleyen 29 mesai arkadaşımız hainler tarafından pusu kurularak şehit edilmişlerdir. Bizler bu hain saldırıda şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak için yüce Türk milleti önünde söz veriyoruz. Bizler şunu iyi bilmeliyiz ki bu hain saldırının amacı ülkemizde kaos ortamı oluşturarak toplumun huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zor duruma düşürmektir. Tüm dünyaya buradan sesleniyoruz. Türk milletinin birlik ve beraberliğine göz dikenler bilsinler ki bizler şanlı Türk ordusunun birer ferdi. Aziz Türk milletinin kahraman neferleri olarak istiklal ve istikbalimize canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Türk milleti tarih boyunca sürekli ateşle imtihan edilmiş bu zorluklar karşısında yılmamış, Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

“Yeri gelir bir şehit değil bin şehit verir ama asla al bayrağımız indirtmeyiz” Türkiye’nin terörle mücadelesinde her zaman arkasında olacaklarını vurgulayan Dürgen, “Merasim sokakta olduğu gibi Irak'ta 13 vatandaşımızı şehit eden alçak terör örgütünün niyeti hiç değişmemiştir. Bizler her nerede olursa olsun her türlü teröre karşı devletimizin, güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü terörle mücadelesinin her zaman sonuna kadar arkasındayız. Yeri gelir bir şehit değil bin şehit verir ama asla al bayrağımız indirtmeyiz. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere 17 Şubat 2016 tarihinde burada şehit düşen mesai arkadaşlarımızı ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden TSK ve emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Anma töreninde şehitlere dua okundu. Edilen duaların ardından şehitlerin anısına sokağa karanfiller bırakıldı. (ALİ-BC -



loading...