Memleket Partisi Genel Merkez Binasının açılışı gerçekleştirildi

-Detaylar



( ANKARA )- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:- “Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket” ANKARA



- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Atatürk’e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz, doğaya, çevreye saygısı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. Siyasetten rant sağlamak isteyeni partide istemiyoruz" dedi.

Memleket Partisi, dün İçişleri Bakanlığına yapılan başvurunun ardından resmen kurulmuştu. Partinin kurulmasından sonra gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan seçilmişti. Bu gün gerçekleştirilen törenle beraber Genel Başkan Muharrem İnce’nin katılımı ile Parti Genel Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Memleket Partisi’nin Genel Merkez Binası’nın açılışında konuşan Genel Başkan Muharrem İnce, toplanan kalabalığa pandemi döneminde bu kadar kalabalık olmaya gerek olmadığını söyledi.



İnce kendilerini kanıtlamaya gerek olmadığını “ Biz Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmışız zaten rüştümüzü ispat etmişiz” sözlerini kullanarak açıkladı.

“Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Memleket”Memleket kavramının ne doğulan ne de doyulan yer olmadığını, memleketin hizmet edilen her yer olduğunu ifade eden İnce, “Türkiye’yi hep birlikte kalkındıracağız. Bir yanda ‘Cumhur İttifakı’ bir yanda ‘Millet İttifakı’. Bizde diyoruz ki “ Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Memleket” sözleriyle partisinin sloganını açıkladı.

Partisinin ilkelerini açıklayan Muharrrem İnce, “Atatürk’e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz, doğaya, çevreye saygısı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. Siyasetten rant sağlamak isteyeni partide istemiyoruz. Ama bir büyük şemsiyenin altında 85 milyonu buraya bekliyoruz” dedi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan İnce, sadece iktidarda sıkıntılar olmadığını ve düzen bozukluğunun muhalefet partilerinde de yaşandığını ifade etti.

Türkiye'deki internet Avrupa'daki en yavaş ve en pahalı İnterneti. İnce, "Size Memleket Partisi adına söz veriyorum, Bütün öğrencilere öğrenim yaşamı boyunca internet hızlı ve ücretsiz olacak" dedi.

İktidara geldikleri zaman ilk iş olarak internet konusunda çalışma yapacaklarını belirten İnce, "Evlatlarıma öğrencilerime sesleniyorum. İlk seçimde Memleket Partisi iktidar olacak" açıklamasını yaptı.Partisinin 4 ana hedefi olduğunu söyleyen İnce, birincisini ekonomik kalkınma, ikincisinin katılımcı demokrasi, üçüncü hedefin hukukun üstünlüğü, dördüncüsünün ise barış ve güvenlik olduğunu belirtti.

Memleket Partisi’nin iç tüzüğüne dair bilgilendirmeler yapan İnce, şunları söyledi:“Türkiye’de hiçbir partide olmayan Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde, demokrasinin olduğu ülkelerde, var olan tüzüklerle bile yarışan bir tüzüğümüz var. Genel Başkan Muharrem İnce, parti tabanını memnun etmediği sürece delegeleri ayarlayarak koltukta oturamayacak. Çünkü Genel Başkan’ı üyeler seçecek. Mesela Genel Başkan seçiminde aday olmakta. Genel Başkan Muharrem İnce koltuğuna oturup toplayın bütün Kurultay delegelerinin imzalarını getirin bana, rakiplerime imza kalmasın, baştan da onları ezeyim diyemeyecek. Genel Başkan’ın görev süresi iki seçim. İki seçimde partiyi birinci parti yaptı yaptı. Yapamazsa bir daha aday olamaz. Mesela milletvekili ve belediye başkanlarının ikinci dereceye kadar yakınları parti meclisine giremez, giremeyecek. Mesela Kurultay’da blok liste yok. Çarşaf liste zorunlu. Parti içi tartışmalarda, parti içi üyelerle referandum yapacağız. Sosyal medyada referandum yaparak üyelere soracağız. Siz karar verin diyeceğiz.”İnce, Memleket Partisi’nin sloganının 'Ne cumhur ne millet tek yol memleket' olduğunun hatırlatarak konuşmasını sonlandırdı.