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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Memleket Hareketi Kurucusu İnce: “Basketbol kuralları ile futbol oynanmaz”

Memleket Hareketi Kurucusu İnce: “Basketbol kuralları ile futbol oynanmaz”

ince geliş

Ak Parti Basketbol Erken Seçim Muhalefet 

-ankara caddesi ve terme caddesi üzerinde halk selamlaması
-gençlerle sohbet edişi
-erken seçim ve basketbol kuralları ile futbol oynanamaz açıklaması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce, Kırşehir’de yaptığı halk ziyaretinde "Basketbol kuralları ile futbol oynanamaz" dedi.
İnce, Nevşehir ziyaretleri sonrasında Kırşehir’e gelerek Ankara Caddesi üzerinden Terme Caddesine yaya olarak geçip halk ve esnaf ziyaretleri yaptı. Gençleri dinleyen İnce, sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi.

Ziyaretleri sonrasında açıklamada bulunan Muharrem İnce, 2022 yılının bahar ayından itibaren seçim olabileceğini belirtti.
İnce açıklamasında, “Parti tüzüğü hazır, programı ise yüzde 90 hazır. Partimden ayrılmamı istemeyenler de olabilir, onları da seviyorum. Onların bilmedikleri ve düşünmedikleri yer şurası; basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz. Parlamenter sistemde bölünme olur ama bu sistemde bölünme olmaz. Bizim gidip Cumhur İttifakına katılacak halimiz yok. Biz, bu iktidar ve muhalefetten de memnun değiliz. Memleket Hareketi olarak partileştiğimiz de 50 + 1 alacağız. Tek başımıza iktidar olacağız” dedi.
(EÖ-TB-AŞ-Y)
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