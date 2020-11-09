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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kurum: '23 vatandaşımız halen hastanede tedavi görmektedir. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildiler' - İZMİR

Kurum: '23 vatandaşımız halen hastanede tedavi görmektedir. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildiler' - İZMİR

Kurum: "23 vatandaşımız halen hastanede tedavi görmektedir. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildiler" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AFAD Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantının ardından açıklama yapmasıİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu."23 vatandaşımız halen hastanede tedavi görmektedir. Diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildiler"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( İzmir 'deki deprem) Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " ( İzmir 'deki deprem) Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( İzmir 'deki deprem) Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( İzmir 'deki deprem) Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza temin edilmiş olacak."

Hastane Deprem Toplantı Hasarlı Bina Basın Mensupları 

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