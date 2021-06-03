KONYA - Bakan Kurum: 'Biz, çevreyi, gelecek nesillerimizin emaneti olarak görüyoruz'
KONYA - Bakan Kurum: "Biz, çevreyi, gelecek nesillerimizin emaneti olarak görüyoruz" - “Çevre Yatırımları Tanıtım Programı'' - Programa katılan hazirun - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına gelen bir kız çocuğuyla sohbet etmesi - Bakan Kurum'un kürsüye gelmesi - Bakan Kurum'un konuşmasıKONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çevre Yatırımları Tanıtım Programı''nda konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım