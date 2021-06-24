KOCAELİ - Kılıçdaroğlu: '(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım'
KOCAELİ - Kılıçdaroğlu: "(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli ’nde “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STKBuluşması” programında konuştu. (1)
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