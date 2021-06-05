KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi - Yöresel kıyafetli çocukların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı çiçeklerle karşılaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın protokolü selamlaması - Toplu fotoğraf çekimi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekilerin trene binmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun trende seyahat etmeleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale 'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunduKIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara - Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'dan kara yoluyla Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine geldi.Oktay ile Karaismailoğlu'nu Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılamada, Oktay'a 2 öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.Şantiyedeki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine hareket etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım