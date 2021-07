Kılıçdaroğlu: “Yangın söndürme helikopterleri yangını büyütüyor”

-Detaylar



( ANTALYA )-“Pervane döndüğü zaman kozalakları daha uzağa itiyor ve yangını büyütüyor aslında”-“Bunu ben söylemiyorum, bu işin uzmanları anlatıyor bize”-“Her yıl 1 tane yangın söndürme uçağı alınsa, bugün 19 uçağımız olacaktı” ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, helikopterlerin yangına müdahalede kendine göre riskleri olduğunu ileri sürerek, “Pervane döndüğü zaman kozalakları daha uzağa itiyor ve yangını büyütüyor aslında. Bunu ben söylemiyorum, bu işin uzmanları anlatıyor bize” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesinin Manavgat-Gündoğdu İtfaiye İstasyonu'nda kurulan Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile partililer eşlik etti. Yönetim merkezinde yangınla mücadele konusunda yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Her yıl 1 tane yangın söndürme uçağı alınsa, bugün 19 uçağımız olacaktı” Her yıl mutlaka orman yangınları ya da sellerin olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, hükümetin afetlere karşı planlama ve öngörüde bulunmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Bilmedikleri içindir ki zaten önlem almayı bilmiyor. Yangın oluyor, can ve mal kaybı oluyor konvoylar halinde bakanlar geliyor. Niye kardeşim önlemi zamanında almıyorsunuz? Her yaz yangın oluyor, pek çok ülkede de oluyor. Türk Hava Kurumunun 2002 yılında yangınları söndürmek üzere 19 uçağı ve pilotu vardı. Bu uçakların İstanbul, İzmir, Edremit ve Çanakkale'de 4’er olarak sürekli bekliyor. Üç uçak da havada, sefer halinde yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. Peki şimdi sormamız gerekiyor. 2002'de 19 uçak 19 pilot varken, neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Bana şu örneği Allah aşkına çıkıp anlatsın. Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı? Bakan, 'yangın söndürme uçağı envanterimizde yok' diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız Allah aşkına. Her yıl yangın olur ama beylerin envanterinde yangın söndürme uçağı yok. Peki kardeşim, 19 yıldır iktidarsanız her yıl 1 tane yangın söndürme uçağı alınsa, bugün 19 uçağımız olacaktı." ifadelerini kullandı. “Pervane döndüğü zaman kozalakları daha uzağa itiyor” Ormanların yüzde 90’nın dağlık ve kayalık alanlarda olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, havadan müdaha olunabileceğine ve bunun için de yangın söndürme uçaklarının önem taşıdığına vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, yangın söndürme helikopterlerinin kendine göre riskleri olduğunu ileri sürerek, “Pervane döndüğü zaman kozalakları daha uzağa itiyor ve yangını büyütüyor aslında. Bunu ben söylemiyorum, bu işin uzmanları anlatıyor bize” diye konuştu.

"THK yeniden eski görkemli günlerine kavuşturun" Hükümete samimi bir çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "THK yeniden eski görkemli günlerine kavuşturun. Cumhuriyetle yaşıt bir kurum bu. Dedelerimizin bize mirası bu kurum. Bunu yok etmek değil büyütmek gerekiyor. THK'nin devletin ihalesine girmesine gerek yok, bu konuda gerekirse yasal düzenleme yapılsın. Versinler kanun teklifini biz de 'evet' diyeceğiz. Onlar vermiyorsa biz verelim 'evet' desinler. Yangın söndürme olayı yıllık ihaleyle yapılmaz, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir garabet yoktur. 10-15 yıllık yaparsınız. Ona göre insanlar uçaklarını alır” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, yangında büyük zarar gören Kalemler Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kılıçdaroğlu ardından ilçeden ayrıldı.