Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur'a hastanede ziyaret

- Kılıçdaroğlu'ndan yangında dumandan etkilenen Başkan Uygur'a hastanede ziyaret

Kılıçdaroğlu hastane ziyareti kodu ile tünelden geçiliyor

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Geçmiş Olsun 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı binada çıkan yangından etkilenmesi sebebiyle hastanede tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı apartmanda çıkan yangın sonrası dumandan etkilendiği için Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette, Başkan Uygun'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı muayene edildiği öğrenildi. (CA-HG-ÖK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement