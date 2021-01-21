Kılıçdaroğlu'ndan 'Joe Biden' açıklaması: 'Önce bir tabloyu görmemiz, açıklamaları görmemiz lazım'



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye yaklaşımına ilişkin, "Önce bir tabloyu görmemiz, açıklamaları görmemiz lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kırşehir'de Kırşehir Abdallar Grubu'ndan bazı temsilcilerle de görüştü. CHP liderine Uzun Çarşıda davul zurna gösterisi yapıldı. Yeniden Ahi Külliyesi alanına gelen Kılıçdaroğlu, esnafı çadır sohbetinde dinledi. Esnafın sıkıntıları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adaletin bozulmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Umarım kararı uygulamayan hakimlere küpe olur. Devletin yargı üzerine inşasını biliyoruz. Eğer adalet bozulursa, vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse, bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor. Yargıya, özellikle iktidarın müdahale ettiğini yargıya talimat verdiğini, o talimat çerçevesinde karar aldıklarını biliyoruz ama hükümetten ayrı bir bakanın tartışma zemini oluşturmaları ve Türkiye’yi nasıl yönetemediklerinin de açık bir göstergesidir. AK Parti hükümeti artık ülkeyi yönetemiyor. Sorun yaşayan esnaf, servisçi öğrencilerle görüştüm. Bana söyler misiniz; devleti yönetenler bu sorunlarla uğraşıyorlar mı? Benimle uğraşıyorlar. İşsizlikle, yolsuzlukla, esnafın derdiye uğraş. Türkiye hangi hale geldi. Bütün bu gerçekler ortadayken onların gündemleri çok farklı. 10 milyon işsiz var bu ülkede. Gezdiğim esnafı gördüm. Böyle bir dönem Cumhuriyet tarihinde görülmedi. Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun diyorlar önümüze yeter diyorlar” diye konuştu.

"Seçim tahminim yok” "Erken seçim açıklamalarının olduğu, kendisinin ise bir tahmininin olup olmadığı yönünde ki soruya" Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir erken seçim tahminim yok" derken, "ABD'nin yeni başkanının Türkiye yaklaşımları" yönündeki soruya ise, "Önce bir tabloyu görmemiz, açıklamaları görmemiz lazım. Türkiye’nin bütün ülkelerle barış içerisinde olmamızı isterim. Türkiye’nin kendi demokrasini geliştirmesini isterim" diye cevap verdi. (EÖ-AG-AŞ-Y)



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