Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde kokoreç ikramı

-- Kılıçdaroğlu'nun kokoreç yemesi

-- Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti ve parti lokali açılışı



( MANİSA ) MANİSA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kokoreççi dükkanına girerek kendisine ikram edilen kokoreçten yedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'nın Ahmetli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnafla tek tek sohbet eden Kılıçdaroğlu, kokuların yükseldiği kokoreççi dükkanına girmeyi de ihmal etmedi. Esnafla bir süre sohbet ettikten sonra kendisine ikram edilen kokoreçi geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, tadına baktıktan sonra oradan ayrılarak ziyaretlerine devam etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin ilçe lokalinin açılışını yaptı. Açılışta Kılıçdaroğlu'na kendisinin kara kalem portresi hediye edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Salihli ilçe lokalini açmak üzere Ahmetli'den ayrıldı. (AY-



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