Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde kokoreç ikramı

Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde kokoreç ikramı

- Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden detaylar

Portre 

-- Kılıçdaroğlu'nun kokoreç yemesi
-- Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti ve parti lokali açılışı

( MANİSA ) MANİSA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kokoreççi dükkanına girerek kendisine ikram edilen kokoreçten yedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'nın Ahmetli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnafla tek tek sohbet eden Kılıçdaroğlu, kokuların yükseldiği kokoreççi dükkanına girmeyi de ihmal etmedi. Esnafla bir süre sohbet ettikten sonra kendisine ikram edilen kokoreçi geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, tadına baktıktan sonra oradan ayrılarak ziyaretlerine devam etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin ilçe lokalinin açılışını yaptı. Açılışta Kılıçdaroğlu'na kendisinin kara kalem portresi hediye edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Salihli ilçe lokalini açmak üzere Ahmetli'den ayrıldı. (AY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement