Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İZMİR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan, silahlı saldırının gerçekleştiği partisinin İzmir İl Başkanlığında inceleme yaptı

İZMİR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan, silahlı saldırının gerçekleştiği partisinin İzmir İl Başkanlığında inceleme yaptı

- HDP İzmir İl Başkanlığı önü alınan güvenlik önlemleri - İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın incelemelerde bulunması - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İzmir İl Başkanlığında inceleme yapması - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Buldan, silahlı saldırının gerçekleştiği partisinin İzmir İl Başkanlığında inceleme yaptıİZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün silahlı saldırı düzenlenen partisinin İzmir İl Başkanlığı bürosunda incelemelerde bulundu.Silahlı saldırganın parti bürosuna girerek bir kişiyi öldürdüğü olayın ardından İzmir 'e gelen Buldan, Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin önünde partililerle buluştu.Daha sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partililer ve basın mensuplarıyla binanın 2. katındaki il başkanlığı bürosuna geçen Buldan, partisinin il yöneticilerinden bilgi aldı.Bina önünde yaptığı açıklamada partililere başsağlığı dileyen Buldan, acılarının büyük olduğunu, yüreklerinin yandığını söyledi.

Başlarının dik olduğunu belirten Buldan, "Deniz'e Allahtan rahmet diliyorum." dedi.
Buldan, cinayetin arkasında kim ya da kimler varsa açığa çıkarılması ve yargılanması gerektiğini ifade etti.

Parti Bürosu Başsağlığı Silahlı Saldırı Saldırı Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement