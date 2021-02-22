İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Nevşehir 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları başkan adayı Eyüp Kadri İnan'ı anons etmesi - Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Salondaki katılımcılar - AK Parti Nevşehir 7. Olağan İl Kongresi'ne bağlantı - Nevşehir'deki partililer ile selamlaşmaİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Nevşehir 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. (9)
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