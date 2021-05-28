İZMİR - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildi (2)
- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi Ziynet Sertel'in cenazesi - Gazeteci Ziynet Sertel'in tabutu başındaki fotoğrafı - Cenaze katılanlardan detay - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gelişi, Sertel ailesine taziyede bulunmaları - Cenaze namazının kılınmasıCHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in vefat eden eşi toprağa verildiİZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in kanser nedeniyle yaşamını kaybeden eşi gazeteci Ziynet Sertel (61) son yolculuğuna uğurlandı.Bornova ilçesindeki Fidanlık Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, parti yöneticileri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP ve AK Parti İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, ailenin yakınları ve gazeteciler katıldı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, oğulları Mustafa ve Özmen Sertel taziyeleri kabul etti. Gazeteci Ziynet Sertel'in cenazesi Bornova eski mezarlığa defnedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım