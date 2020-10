İYİ Parti Lideri Akşener, İzmir’de konuştu

-Detaylar



( İZMİR )-“Millet bizi çağırıyor, o kutlu gün geliyor” İZMİR



- Partisinin kuruluşunun 3. yılını, İzmir’de düzenlenen organizasyonla kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet bizi çağırıyor, o kutlu gün geliyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 3. yılını İzmir’de düzenlenen organizasyonla kutladı. Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, meydana dev platform kuruldu, sınırlı sayıda davetli pandemi nedeniyle maskelerini takarak kutlamalara katıldı.

Bazı partililerin, maske taksalar dahi sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bu sebeple sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık anonslar yapıldı. Öte yandan tekneler de Türk bayrakları ve parti flamaları ile kutlamalara denizden katıldı.

Akşener’in alana girişinde İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu çeşitli marşlar çaldı. Kutlamalara ayrıca Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktay, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Kepekçi, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

İstiklal Marşı okunduğu sırasında, ekrana hem Türk bayrağı hem de Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. “İYİ Parti’nin güneşi, Türkiye’nin her köşesinde tüm gücüyle parlıyor” İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İyiler bugün 3 yaşında. Büyük demokrasi mücadelesinin, elimizde şanlı bayrağımızla çıktığımız kutlu serüvenin, memleket davasına imanla yürüttüğümüz dikenli yolun en kıymetli duraklarından birindeyiz. Bundan 3 yıl önce Ankara’da sizlerle birlikte tek yürek olup hep beraber tüm Türkiye’ye seslendik. El ele, omuz omuza verip ‘artık hiçbir şey eskisi olmayacak’ dedik. Çünkü artık biz varız, artık İYİ parti var. Öyle de oldu. ‘Yapılamaz’ denileni yaptık, ‘değişmez’ denileni değiştirdik. Milletimize yeniden umut olduk. Yolumuz demokrasi, adalet, hak, hakikat yoludur. ‘Kuramazlar’ dediklerinde ‘kuracağız’ dedik. Kurduk mu, kurduk. ‘Yaşamaz’ dediklerinde ‘yaşatacağız’ dedik. Yaşattık mı, yaşattık. ‘Milletimizin sesi olacağız’ dedik. Olduk mu, olduk. Türkiye’nin dört bir yanında dinlemedik dert, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan cesur insanlarla doluyuz. İYİ Parti’nin güneşi, Türkiye’nin her köşesinde tüm gücüyle parlıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok” Bugünlere kolay gelmediklerini, attıkları her adımda engellemek isteyenlerin olduğunu ifade eden Akşener, “İftira atanlar, yalancılar oldu. Nitekim İYİ Parti büyüdükçe daha niceleri olacak. Daha neler göreceğiz neler ama kimsenin şüphesi olmasın Allah’ın izniyle hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Çünkü biz bu kutlu yola koltuk sahibi olmak için çıkmadık. Bu yola zengin olmak için çıkmadık. Bu yola kendimiz i değil milletimiz ve Türkiye için çıktık. Onlar teker teker tarih olurken biz büyümeye devam ediyoruz. Biz ileriye bakacağız. Varsın onlar dikkatimizi dağıtmaya çalışsın, biz milletimizle buluşacağız, milletimizin sesi olacağız. İYİ Parti doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bunu yadırgayanlar olabilir ama bizim siyaset anlayışımız budur. Millet bizi çağırıyor, o kutlu gün geliyor. Bu çağrı, güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Bir göre Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Milletimiz seçimde yetkiyi bize verecek, biz de ülkemizi düze çıkaracağız. Güçlü, mutlu ve zengin Türkiye’yi milletimizle el ele gerçekleştireceğiz” sözlerine yer verdi. Program sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partililer ile platforma çıkarak davetlilerle partilileri selamladı.



